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  3. İtalya Dışişleri Bakanı Maio Türkiye'ye geliyor
15 Haziran 2020 Pazartesi 15:14 | Son Güncelleme:

İtalya Dışişleri Bakanı Maio Türkiye'ye geliyor

İtalya Dışişleri Bakanı Maio Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio'nun 17 Haziran'da Türkiye'ye ziyarette bulunacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sayın Luigi Di Maio, sayın bakanımızın davetine icabetle, 17 Haziran 2020 tarihinde bu yıl ülkemizi ikinci kez ziyaret edecektir. Görüşmelerde; Türkiye- İtalya ikili ilişkileri ve Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ele alınacak, Kovid-19 salgınıyla mücadele ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.

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