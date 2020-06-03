Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,741
  • 7,5713
  • 367.278
  • 109111
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İtalya Avrupa ülkelerine kapılarını açtı
03 Haziran 2020 Çarşamba 17:59 | Son Güncelleme:

İtalya Avrupa ülkelerine kapılarını açtı

İtalya Avrupa ülkelerine kapılarını açtı

İtalya, yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında getirilen bölgeler arası seyahat kısıtlamasını kaldırırken, dış sınırlarını da Avrupa Birliği (AB) ve Schengen Bölgesi ülkelerine açtı. İtalya'da 14 günlük karantina uygulaması da sonlandırıldı. İtalya'da Covid-19 nedeniyle 33 binden fazla insan yaşamını yitirmişti.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’nin 16 Mayıs’ta açıkladığı son kararnameye göre, Covid-19’a yönelik sıkı karantina tedbirlerinin serbest dolaşıma ilişkin son önemli kısıtlaması bugün itibariyle resmen kalktı.

Salgının Avrupa’da ilk ve en ağır etkilediği yer olan İtalya’da 10 Mart’tan bu yana uygulanan tedbirlerin kalkmasıyla ülke içinde bölgeler arası seyahat önündeki kısıtlamalar ve izin belgesi uygulamaları sonlandırıldı. Buna ilişkin tren seferleri artırılırken, ülke genelinde 23 havaalanı da ulaşıma açıldı.

Virüsle birlikte yaşanılacak dönem olarak anılan "2. aşama" tedbirleri çerçevesinde yüksek hızlı trenlere, 37,5 derece ve üstünde ateşi olanlar alınmayacak.

YÜKSEK ATEŞ SINIRI

Diğer yandan, Başbakanlık kararnamesiyle ülke genelinde seyahat yasağı kalkmasına karşın bazı bölge yönetimleri önlemleri bir süre daha sürdürme kararını verdi.

Başkent Roma’nın içinde bulunduğu Lazio Bölgesi, 37,5 derece ve üzerinde ateşi olanları bölgeye kabul etmezken, Sardinya Adası yönetimi ise adaya gelenler için kayıt olmaları şartını koşuyor.

Bu arada, seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla sabah saatlerinde ülkenin güneyinde Messina Boğazı'nı geçerek Sicilya’ya ulaşmak isteyenlerin araç kuyruğu oluşturduğu görüldü.

KARANTİNA DA KALDIRILDI

İtalya, bugünden itibaren AB ve Schengen Bölgesi ülkelerine dış sınırlarını açarken, gelenler için 14 günlük karantina uygulaması ve diğer önleyici tedbirleri de yürürlükten kaldırdı.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün çok önemli bir tarih. Bugünden itibaren İtalyanlar, ülke içinde özgürce hareket edebilir. Aynı zamanda bu, tüm dünyaya İtalya olarak verdiğimiz önemli bir güven mesajıdır. Yeni başlayan ve normale dönmeye hazır olan bir ülke" ifadelerini kullandı.

(AA)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor
Valilik duyurdu: İstanbul'da otobüs ve metrolarda kapasitenin üçte biri oranında yolcu alınacak
MEB açıkladı! Okulların başlayacağı tarih belli oldu
Meclis'e kapağı atan Gladio artıkları
5 yıldızlı otelde akılalmaz görüntü! Maldivlere çevirmek için yere bunu sermişler
Hitit kentinde 3500 yıllık küvet

Hitit kentinde 3500 yıllık küvet

ABD ordusu harekete geçti! Başkente yığınak yapılıy

ABD ordusu harekete geçti! Başkente yığınak yapılıyor

AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında to

AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Yeni AKM'nin kaba inşaatı tamamlandı

Yeni AKM'nin kaba inşaatı tamamlandı