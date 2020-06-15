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  3. İsviçre'de bir yolcu, 3 kilodan fazla altını trende unuttu
15 Haziran 2020 Pazartesi 10:54 | Son Güncelleme:

İsviçre'de bir yolcu, 3 kilodan fazla altını trende unuttu

İsviçre'de bir yolcu, 3 kilodan fazla altını trende unuttu

İsviçre'de bir kişi, şehirler arası yolcu treninde 3 kilodan fazla altın unuttu. İsviçre polisi, altınların sahibini arıyor.

İsviçre’de geçtiğimiz Ekim ayında St. Gallen-Luzern seferini gerçekleştiren trende bir kişi, 3 kilodan fazla altının bulunduğu çantayı unuttu. İsviçre polisi, altınları unutan kişiye ulaşamayınca söz konusu olayı kamuoyuyla paylaştı. Değeri 1.3 milyon TL olan altınların, görevliler tarafından trenin boş vagonunda bulunduğu ifade edildi. Çantanın sahibinin, unuttuğu altınları 5 yıl içinde Luzern Başsavcılığına başvurarak geri alabileceği ifade edildi.

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