İsviçre polisinden dikkat çeken akım

İsviçre polisi tarafından Eylül ayında yapılan bir sosyal medya paylaşımı, dünya çapında polis, itfaiye ve ambulans gibi acil müdahale ekipleri arasında hızla yayıldı.

Zürih polisi tarafından 1 Eylül'de yapılan paylaşımda, "Eğer bir trafik devriye aracının içinde ne olduğunu hep bilmek istediyseniz buyrun" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, polis aracının içerisinde bulunan silah, trafik malzemeleri gibi büyün eşyaların düzenli bir şekilde dizildiği ve polislerin de malzemelerin yanına uzandıkları görüldü.

Zürih polisi basın sözcüsü Rebecca Tilen, The Guardian'a yaptığı açıklamada "Her pazar günü Instagram ve Facebook'ta polisin yer aldığı güzel veya komik bir fotoğraf paylaşıyorum. Son olarak, polis aracı içerisindeki malzemeleri yayarak fotoğraf çekme fikli aklımıza geldi, iki polis de katılmaya karar verdi ve söz konusu fotoğraf bir drone ile çekildi" ifadelerini kullandı.

Fotoğrafın yayınlanmasının ardından ise ilk olarak Thusis itfaiyesi dahil olarak, malzemelerin birbirlerine uyumlu bir şekilde dizildiği bir fotoğraf paylaştı ve akım 'Tetris challenge' ismini aldı.

Tilen ayrıca, "Son derece mutlu olduk ve diğerlerini de bize katılmaya teşvik ettik. Başlayan akımı kurtarma hizmetleri, itfaiyeler ve diğer polis teşkilatları takip etti" dedi ve yaptıkları paylaşımın ardından takipçi sayılarında büyük bir artış yaşandığını kaydetti.

Akıma Singapur sivil savunma güçlerinin de katılması üzerine, akım dünya çapına yayılmış oldu ve 'Tetris challenge'a Meksika, Tayvan ve Yeni Zelanda gibi ülkeler de dahil oldu.