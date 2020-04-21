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  3. İsveç'te Hitler'in doğum günü için Nazi bayrağı açanlara soruşturma başlatıldı

İsveç'te Hitler'in doğum günü için Nazi bayrağı açanlara soruşturma başlatıldı

İsveç'te Hitler'in doğum günü için Nazi bayrağı açanlara soruşturma başlatıldı

Adolf Hitler'in doğum gününde, İsveç'in Blekinge, Skane ve Östergötland bölgelerine bağlı birçok şehirde kimliği bilinmeyen kişiler tarafından Nazi bayrakları açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İsveç resmi haber ajansı TT'nin haberine göre, Linköping, Kisa, Karlskrona, Karlshamn, Hässleholm, Malmö, Motala kentlerindeki büyük meydanlar ve resmi binaların yakınlarındaki direklere Nazi bayrağı çekildi.

Güney İsveç Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Patric Fors, konuya ilişkin birçok şikayet aldıklarını ve bayrakları hemen indirdiklerini söyledi.

Fors, olayla ilgili soruşturma başlattıklarını sözlerine ekledi.

AA


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