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  • İsveçli aktivist Thunberg'den Trump'a mesaj: Sakinleş Donald
05 Kasım 2020 Perşembe 23:34 | Son Güncelleme:

İsveçli aktivist Thunberg'den Trump'a mesaj: Sakinleş Donald

İsveçli aktivist Thunberg'den Trump'a mesaj: Sakinleş Donald
DHA

İsveçli iklim Aktivisti Thunberg, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump'ın "Sayımı durdurun" paylaşımına "Sakinleş Donald" cevabını verdi.

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi adayı Donald Trump’ın “Sayımı durdurun” çağrısına “Sakinleş Donald” paylaşımında bulundu.

DHA'nın aktardığı habere göre, ABD'nin 46. başkanını belirleyecek 59. başkanlık seçimleri tüm dünya tarafından büyük bir merakla izleniyor. Herkes oy sayımının bitmesini ve başkanlık yarışında ipi göğüsleyecek adayın kim olacağını öğrenmek için adeta saatleri sayıyor. 

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ise, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi adayı Donald Trump "sakin ol" çağrısında bulundu.

Thunberg, yaptığı paylaşımda “Çok saçma, Donald öfke problemi üzerinde çalışmalı. Sakinleş Donald” dedi.

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