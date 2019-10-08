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  3. İsveç Kralı'ndan 'tasarruf' açıklaması: 5 torunum kraliyet görevi üstlenmeyecek

İsveç Kralı'ndan 'tasarruf' açıklaması: 5 torunum kraliyet görevi üstlenmeyecek

İsveç Kralı'ndan 'tasarruf' açıklaması: 5 torunum kraliyet görevi üstlenmeyecek

İsveç Kralı 16. Gustaf, kraliyet ailesinin vergi mükelleflerine yükünün arttığı eleştirileri üzerine 5 torununun ilerde Saray'da görev üstlenmeyeceğini açıkladı.

Kralı 16. Gustaf'ın kararıyla, yaşları 1 ile 5 arasında değişen çocuklar dük ya da düşeslik unvanlarını koruyacak ancak "Prens" ya da "Prenses hazretleri" olarak anılmayacak.

Karar, tahtın varislerinden olan iki torunu, Prenses Estelle ve Prens Oscar'ı kapsamıyor.

YILLIK ÖDENEĞİ ALAMAYACAKLAR

İsveç Kraliyet Mahkemesi tarafından açıklanan kararla, Prens Carl Philip'in 2 oğluyla, Prenses Madeleine'in 3 çocuğu kraliyet ailesi üyelerine yıllık olarak verilen ödenekten yararlanamayacak.

İsveç Prensi Carl Philip ve eşi Sofia Hellqvist ile kraliyet görevi üstlenemeyecek çocukları Alexander ve Gabriel İsveç Kraliyet Ailesi uzmanı Roger Lundgren, kararın ailenin genişlemesiyle ilgili kaygıların artmasıyla bağlantılı olduğunu belirterek, "Parlamento birkaç yıl önce monarşiyle ilgili düzenlemeleri gözden geçireceğini açıklamıştı. Bunlardan biri de kraliyet ailesinin büyüklüğüydü" dedi.

BBC Türkçe

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