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12 Ekim 2020 Pazartesi 11:58 | Son Güncelleme:

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye'ye geliyor

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-İsveç ilişkilerinin tüm veçheleriyle değerlendirilmesi, ülkemizin AB'ye üyelik sürecinin ele alınması, İsveç'in müstakbel AGİT dönem başkanlığı ve Doğu Akdeniz'deki durum başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir."
<p>Editör: <a href='mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>duygu.gecu@turkmedya.com.tr</a> / <a hr

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