İstihbarat savaşında yeni bilgiler ortaya çıktı... 'Kimliğini ifşa edin!'

Eski ABD Başkanı Barack Obama dönemindeki bazı üst düzey yetkililerin, 8 Kasım 2016-31 Ocak 2017 tarihlerinde, Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in Amerikan istihbarat belgelerinde kimliğinin "açık edilmesi" talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

Rusya'nın, 2016'daki başkanlık seçimlerine Trump'ın kazanmasını istediği için müdahale ettiğine ilişkin yürütülen ve geçen yıl kapanan Rusya soruşturması, Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki ilişkili davanın düşürülmesi bağlamında bir kez daha gündeme geldi.



ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünü (DNI) vekaleten yürüten Richard Grenell, 8 Kasım 2016-31 Ocak 2017 tarihlerinde hakkındaki istihbarat belgelerinde Michael Flynn'in adının "açık edilmesini" talep eden kişilerin listesini bazı Cumhuriyetçi Senatörler ile paylaştı.

Söz konusu listede dönemin Başkan Yardımcısı Joe Biden, FBI Direktörü James Comey, CIA Direktörü John Brenann ve DNI Direktörü James Clapper'in olması dikkati çekti.

ABD istihbaratı, yabancı kişi ve kurumların dahil olduğu soruşturmalarda önlerine çıkan ABD vatandaşlarının ismini gizliyor ancak bazı durumlarda yetkili kişiler, gizlenen bu isimlerin kimliğinin "açık edilmesini" talep edebiliyor.

Trump, 8 Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanmış ve 20 Ocak 2017'de yemin ederek görevine başlamıştı.

CUMHURİYETÇİ SENATÖR PAUL'DAN LİSTEYE TEPKİ



Grenell'in söz konusu listeyi açıklamasının ardından Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'dan tepki geldi.

Paul, yaptığı açıklamada, "Flynn'in kimliğinin açık edilmesi konusunda yer alan kişilerin ismini dün DNI Direktörü Grenell'den talep etmiştim. Bugün Joe Biden'ın da aralarında olduğu şok edici bir liste aldım. Obama ne biliyordu? Grenell'i gelecek hafta Senato'da ifade vermeye davet ediyorum." dedi.

FLYNN'İN DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ TALEBİ BEKLEMEDE



Öte yandan ABD Adalet Bakanlığının Flynn hakkındaki davanın düşürüleceğini açıklamasının ardından, davanın Yargıcı Emmet Sullivan'dan açıklama geldi.

Bu konuda hemen karar veremeyeceğini belirten Sullivan, bu talebin bir süre beklemede kalacağını belirtti.

FBI'IN FLYNN'İ YALAN BEYANA ZORLADIĞINA DAİR BELGELER ORTAYA ÇIKMIŞTI



Amerikan basınına 29 Nisan'da sızan ve Flynn'in avukatlarının Adalet Bakanlığından teslim aldığı belirtilen yeni belgeler, FBI yetkililerinin 2017'deki görüşme için hazırlanırken, eski Ulusal Güvenlik Danışmanına cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunup bulunmamak ve uyarırlarsa bunun ne zaman yapılması gerektiği konusunu istişare ettiğini göstermişti.



Belgeler, yetkililerin görüşmeden önce Flynn'in kendilerine yalan söylemesi üzerine kafa yorduğunu ortaya koyarken, kimliği belirlenemeyen bir kişinin el yazısı notlarında amaçlarının bir yalanı kışkırtmak olup olmadığı üzerinde düşündüğü görülmüştü.



FLYNN HAKKINDAKİ SORUŞTURMA



Rusya'nın siber saldırı yoluyla ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu.



Trump'ın seçim döneminde de yakından çalıştığı Flynn, göreve gelmeden önce Rus yetkililerle görüştüğü iddialarının ardından yapılan baskılar sonrasında 13 Şubat 2017'de Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinden ayrılmıştı.



Flynn, Aralık 2017'de hakkında açılan soruşturma kapsamında özel savcılıkla anlaşma yoluna giderek eski Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmeler konusunda FBI'a yalan beyanda bulunduğunu kabul etmişti.



Savcılık, Flynn'in soruşturmaya çok ciddi katkıda bulunduğunu belirterek, bu nedenle herhangi bir cezaya çarptırılmamasını istemişti.



Flynn'in avukatları, ocakta müvekkillerinin Rusya soruşturması çerçevesinde FBI'a yalan beyanda bulunduğu iddiasıyla ilgili verdiği ifadeyi geri çekmek için harekete geçmişti.



