İşte tüm zamanların en zengin ismi

John Davidson Rockefeller’in 19. yüzyılın sonunu ve 20. yüzyılın başını kapsayan dönemde kazandığı 1.5 milyar dolarlık (günümüz koşullarında 26 milyar dolarlık) serveti, öldüğü zaman ABD’nin Gayrisafi Yurtiçi Hasılasının (GSYİH) yüzde 1.6’sına tekabül ediyordu.