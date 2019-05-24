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  3. İşte tüm zamanların en zengin ismi

İşte tüm zamanların en zengin ismi

İşte tüm zamanların en zengin ismi

Rockefeller Ailesi’nin büyükbabası John Davidson Rockefeller’in servetinin, modern tarihin en zengin insanı olarak kayıtlara geçen Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un sahip olduğu sermayeden 3 kat fazla olduğu belirlendi.

John Davidson Rockefeller’in 19. yüzyılın sonunu ve 20. yüzyılın başını kapsayan dönemde kazandığı 1.5 milyar dolarlık (günümüz koşullarında 26 milyar dolarlık) serveti, öldüğü zaman ABD’nin Gayrisafi Yurtiçi Hasılasının (GSYİH) yüzde 1.6’sına tekabül ediyordu. 

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