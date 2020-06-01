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  3. İşte George Floyd'u öldüren polisin kalacağı hapishane
01 Haziran 2020 Pazartesi 18:26 | Son Güncelleme:

İşte George Floyd'u öldüren polisin kalacağı hapishane

İşte George Floyd'u öldüren polisin kalacağı hapishane

ABD'nin Minnesota eyaletinde gözaltına aldığı siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin, eyalette bulunan üst düzey güvenlikli hapishaneye nakledildi.

ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde gözaltına aldığı siyahi George Floyd’un boynuna ve ense bölgesine diziyle bastıran ve ‘ölümüne neden olduğu’ düşünülen Derek Chauvin, eyaletteki en üst düzey güvenliğe sahip Oak Park Heights Hapishanesi’ne nakledildi. Winsconsin sınırına yakın noktada bulunan hapishaneden şu ana kadar kimsenin kaçamadığı ve ülkenin en güvenli hapishanesi olduğu belirtiliyor.

DURUŞMA 8 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Chauvin’in bugün mahkemeye çıkmasının beklendiği, ancak düzenlenen protestolardan nedeniyle duruşmanın 8 Haziran’a ertelendiği ifade edildi.


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