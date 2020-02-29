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  3. İşte ABD'nin beslenme kabusu! Yetişkinlerin %40'ı obez

İşte ABD'nin beslenme kabusu! Yetişkinlerin %40'ı obez

İşte ABD'nin beslenme kabusu! Yetişkinlerin %40'ı obez

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Dairesine (HHS) bağlı Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezlerince (CDC) yürütülen araştırmada, 5 bin kişinin boy ve kilo değerlerinin yer aldığı sağlık verileri incelendi.

Çalışma sonucunda obezite oranının yüzde 42 olduğu, aşırı obezite oranının ise yüzde 9 olduğu belirlendi. Araştırma yazarlarından Cynthia Ogden, yarım asır önce her 100 Amerikalı yetişkinden yalnızca birinin aşırı obez olduğunu belirterek, “Şimdi ise obezite 10 kat daha yaygın. Obezite oranı 20 yılda yaklaşık yüzde 40 arttı” diye konuştu.


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