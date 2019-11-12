Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7731
  • 6,3699
  • 271.081
  • 104054
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz ajanla ilgili Rusya'ya şok suçlama

İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz ajanla ilgili Rusya'ya şok suçlama

İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz ajanla ilgili Rusya'ya şok suçlama

İngiliz Parlamentosu Dışilişkiler Komisyonu Başkanı Tom Tugendhat, İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz asker James Le Mesurier'in Rusya tarafından hedef gösterildiğini iddia etti.

Financial Times gazetesine açıklama yapan Tugendhat, Le Mesurier'in ölümüne ilişkin, "Suriye'de insan haklarını savunma konusunda yaptığı kahramanca çalışma ona pek çok düşman kazandırdı ve Rus yetkililer onu sık sık terör örgütleriyle ilişkili olmakla suçladı." ifadelerini kullandı.

Tugendhat, Le Mesurier'in ölümüyle ilgili soruşturmaya İngiliz yetkililerin de dahil olması gerektiğini kaydetti.

Öte yandan Daily Telegraph gazetesi de İngiliz istihbarat örgütleri ve hükümetinin, Le Mesurier'in ölümüyle ilgili gelişmeleri yakından izlediğini ancak ölüm nedeniyle ilgili bir hükme varmak için erken olduğunu düşündüklerini aktardı.

Gazete, ismi açıklanmayan bir Suriye uzmanının da görüşlerine yer vererek, Le Mesurier'in "akıl almaz bir baskı altında olduğunu" ve "hedef haline geldiğini" yazdı.

AA


'Evli yapımcı taciz etti, sonra da kovdu'
Murat Cemcir'den Sıla açıklaması
Ünlü oyuncu sapığı ifşa etti! Ebeveynlere seslendi
'İnsanlar annelik konusunda nasıl bu kadar acımasız?'
Çağatay Ulusoy'un son görüntüsü 'yok artık' dedirtti!
<p>Geleceğe Nefes Ol fidan kampanyası ile ülke çapında 2023 noktada fidan dikimi gerçekleştirdi. 81

Fidan Dikme Kampanyasına Dil Uzatan Barış Yarkadaş Canlı Yayında Böyle Rezil Oldu!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan fidan dikti

Stratonikeia'da 2 bin 200 yıllık kanalizasyon sistemi gün yüzüne çıkarıldı