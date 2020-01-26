İsrailli yazar Harari'den korkutan öngörü: Dijital sömürge çağı geliyor

SapIens, Homo Deus ve 21. Yüzyıl için 21 Ders kitaplarının yazarı İsrailli tarihçi ve fütürist Yuval Harari, şu anda dünyanın ABD ve Çin liderliğinde bir yapay zeka savaşının tam ortasında olduğunu belirterek, “Eğer elinizde yeteri kadar veri varsa bir ülkeyi ele geçirmek için o ülkeye asker göndermenize gerek yok. Bu yarışa ayak uyduramayan ülkeler ya iflas edecek ya da sömürge veri kolonisi haline gelecek” dedi.

UÇURUMU AŞIRI ARTIRACAK

Harari, bu yıl Davos’ta 50’ncisi gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada, yapay zeka devriminin sadece sınıflar arasında değil ülkeler arasında da öngörülemeyen bir eşitsizlik yaratacağını belirterek, “Eğer yararlarını ve gücünü dağıtacak önlemler alamazsak, yapay zeka birkaç yüksek teknoloji merkezinin aşırı zenginleşmesine neden olacak” dedi. Harari, yapay zekanın yaratacağı eşitsizlik nedeniyle insanlığın dijital diktatörlüğün yükselişi tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını vurguladı.