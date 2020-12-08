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  • İsrailli profesörden ilginç iddia: Uzaylılar saklanıyor!
08 Aralık 2020 Salı 03:18 | Son Güncelleme:

İsrailli profesörden ilginç iddia: Uzaylılar saklanıyor!

İsrailli profesörden ilginç iddia: Uzaylılar saklanıyor!

İsrail'in uzay programının eski başkanı Prof. Haim Eshed, “Uzaylılar kendilerini göstermiyor. Trump bunu açıklamak üzereydi. Ancak uzaylılar, önce insanların sakinleşmesini söyledi” dedi.

1981’den 2010’a kadar İsrail’in uzay programının eski başkanı olan ve iki kez İsrail Güvenlik Ödülü’nü alan Prof. Haim Eshed, akıl sağlığının sorgulanmasına neden olan iddialarda bulundu. Eshed, İsrail’in en büyük gazetelerinden Yediot Aharonot’a verdiği röportajda, uzaylıların Mars’ta üs kurduğunu iddia ederek, “Uzaylılar kendilerini göstermek istemiyor çünkü insanlık buna hazır değil” dedi. Röportajında uzaylıların ABD Başkanı Donald Trump’la sessizlik anlaşması yaptığını savunan Eshed’in çarpıcı açıklamaları şu şekilde:

ANLAŞMA VAR

“Aslında Trump bunu açıklamak üzereydi. Ancak Galaktik Federasyon’daki uzaylılar, ‘Bekleyin, önce insanlar sakinleşsin’ dediler. ABD yönetimi ve uzaylılar arasında anlaşma yapıldı. Burada deneyler yapmak için bizimle bir sözleşme imzaladılar. Onlar da araştırıyorlar ve evrenin bütün dokusunu anlamaya çalışıyor, bize yardımcı olarak istiyorlar. Mars’ın derinliklerinde bir yer altı üsleri var. Orada temsilcileri bulunuyor. Bizim de ABD’li astronotlarımız var orada.”

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