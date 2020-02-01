İsrailli bürokratlar da isyan etti! 'Trump'ın apartheid planına karşıyız '

İsrailli tanınmış eski büyükelçiler, eski meclis üyeleri ve ödüllü birçok İsrailli, The Independent’a mektup yazdı. Kendilerini “barışa adamış önde gelen İsrailliler olarak” tanımlayan eski büyükelçiler, eski parlamento üyeleri ve ödüllü pek çok akademisyen ABD Başkanı Trump’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı ‘Yüzyılın Anlaşması’ planının Filistin’e büyük haksızlık yapacak yeni bir apartheid anlaşması olduğunu belirtti. Mektupta, “Trump yönetiminin İsrail-Filistin anlaşmazlığına yönelik planına ilkeli bir şekilde karşıyız. Bu plan anlaşmazlığı derinleştirecek ve Güney Afrika’daki apartheid’dan (ırk ayrımcılığı) bu yana görülmemiş derecede eşitsizlik doğuracaktır. Bu, Filistinlileri kafese kapatan bir Bantustan (Güney Afrika’da siyahilerin yaşamasına izin verilen alan) planıdır”denildi.

AÇ İKİ KURT GİBİLER

Mektupta ayrıca “Trump ve Netanyahu, bir koyunu nasıl yiyeceklerini tartışan iki kurt gibi. Tüm bunlar, uluslararası hukuka ve (İsrail’in yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukukun “bariz ihlali” olduğunu ve “yasal geçerliliği olmadığını” belirten) 2334 sayılı karar dahil BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına tamamen aykırıdır. AB’nin şu ana kadarki zayıf tepkisi bizi son derece endişelendiriyor. Apartheid 2.0.’ı andıran plan ne barış getirecektir ne de uygulanabilir iki devletli bir çözüm” denildi. Mektuba imza atanlar arasında Miki Kratsman (2011 EMET Ödülü kazananı), Alex Levac (2005 İsrail Ödülü kazananı), Ilan Baruch (İsrail’in Güney Afrika Büyükelçisi) gibi isimler yer alıyor.

ORTADOĞU’DA BÜYÜK İSYAN

Dün cuma namazını müteakip Filistinliler Ortadoğu çapında protesto gösterileri düzenledi. Kudüs’te Filistinliler, Mescid-i Aksa yakınında protestoya durdu. Ayrıca, Ürdün Vadisi, Eriha kenti girişi, El-Arub Mülteci Kampı başta olmak üzere, Batı Şeria’nın birçok yerinde eylemler vardı. İsrail güçleri, protestocuları dağıtmak için gerçek ve plastik mermi, göz yaşartıcı gaz kullanırken, Filistinliler taş atarak karşılık verdi. Ürdün’ün başkenti Amman’da kalabalık ABD’nin Amman Büyükelçiliği’ne yürüdü. Lübnan ve Bağdat’ta da gösteriler düzenlendi.

OSLO ANLAŞMALARI ARTIK GEÇERSİZ

Filistin yönetimi, İsrail ile imzalanan Oslo Anlaşmaları’nı feshettiklerini duyurdu. Fetih Hareketi Merkezi Komite Üyesi Huseyin eş-Şeyh, Filistin yönetiminin, İsrail ile ilki 1993’te imzalanan Oslo Anlaşmaları’nı feshettiğini belirtti. İsrail ile FKÖ arasında 13 Eylül 1993’te imzalanan Oslo Anlaşması, iki devletli çözüm temelinde daimi barış sağlanıncaya kadar Filistinliler için Gazze ve Batı Şeria’da özerk bir bölge kurulmasını öngörüyor. Oslo Anlaşması, FKÖ Başkanı Yaser Arafat ve İsrail Başbakanı İzak Rabin tarafından1993 yılında o zamanki ABD Başkanı Bill Clinton’ın katılımıyla imzalanmıştı. Bu anlaşma, İsrail ile Filistin temsilcilerinin üst düzeyde ilk direkt yüz yüze anlaşma çabası olarak bilinir. FKÖ’den ayrıca silahlı mücadeleye döneceklerine dair açıklamalar da geldi.