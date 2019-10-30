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İsrail'in yurt dışı temsilcilikleri kapandı

İsrail'in yurt dışı temsilcilikleri kapandı

İsrail'in yurt dışı temsilcilikleri, çalışanların grevi nedeniyle kapandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Maliye Bakanlığının temmuz ayında imzalanan anlaşma ve uzun yıllardır yürürlükte olan protokole aykırı şekilde tek taraflı bir protokolü uygulamaya başlaması nedeniyle ülke temsilciliklerinde çalışanların greve gittiği belirtildi.

Grev nedeniyle büyükelçilik ve konsoloslukların kapandığı aktarılan açıklamada, bugün tüm diplomatik temsilciliklerde hizmet verilmeyeceği ve delegasyonların kabul edilmeyeceği ifade edildi.

(AA)

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