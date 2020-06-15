İsrail'i ‘ilhak' konusunda uyarmıştı: Kral Abdullah, Netanyahu'nun telefonunu açmadı

Ürdün Kralı II. Abdullah, Filistin topraklarını ilhak etmek için desteğine ihtiyaç duyan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun telefonlarına cevap vermeyi reddetti. Kurmaylarına talimat veren Kral II. Abdullah, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz’ın randevu taleplerinin de geri çevrilmesini istedi.

Aksam.com.tr’nin Filistin merkezli yayın yapan Ma’an News’ten aktardığı habere göre, temmuz ayında Filistin sınırları içerisinde kalan Batı Şeria’nın yüzde 30’unu ilhak etmeye hazırlanan Netanyahu, söz konusu işgal planından rahatsızlık duyan Ürdün Kralı II. Abdullah’la sorun yaşıyor.

İsrail’e “tek taraflı olarak herhangi bir ilhak planını hayata geçirmemesi gerektiği” noktasında bir dizi uyarıda bulunan Kral II. Abdullah, bu karardan vazgeçmeyen İsrail Başbakanı Netanyahu ile İsrail Savunma Bakanı ve Alternatif Başbakanı Benny Gantz’la görüşmeyi reddediyor.

ABD: “Ürdün ikna olana kadar bekleyin”

İsrail ile Filistin arasında geçmişten gelen tüm sorunları çözeceği iddiasıyla ABD tarafından sözde “Yüzyılın Anlaşması” hazırlanmıştı. ABD, İsrail’e “Ürdün’ün ilhak planına karşı katı pozisyonu yumuşayana dek beklemesi gerektiğini” tavsiye etmişti.

Kral Abdullah: “Tehdit etmek istemiyorum ama her türlü opsiyon masada”

Mayıs ayında Alman gazetesi Der Spiegel’e demeç veren Ürdün Kralı II. Abdullah, İsrail’in Batı Şeria ve Ürdün Vadisi’ni ilhak etmesinin çok büyük sonuçları olacağını söylemişti.

Söz konusu ilhak planının İsrail ile Ürdün arasındaki barış anlaşmasını ortadan kaldırıp kaldırmayacağıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Kral II. Abdullah şunları kaydetmişti:

“Tehdit savurmak ya da bir tartışma ortamı oluşturmak istemiyorum ama masada her türlü opsiyon bulunuyor. Tek devletli çözümü savunan liderler, bunun ne anlama geldiğini bilmiyorlar. Filistin çökerse, bölgedeki kaosun şiddeti artar. Eğer İsrail gerçekten temmuz ayında Batı Şeria’yı ilhak ederse, Ürdün Haşimi Krallığıyla büyük bir sorun yaşar.”