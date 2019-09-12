İsrail'e tepki, dünyaya çağrı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan yasadışı Yahudi yerleşim birimlerini “İsrail’e ilhak etme” yönündeki beyanlarını “İsrail’in onlarca yıldır devam eden işgalinin ve hukuk tanımaz uygulamalarının yeni bir tezahürü” olarak tanımlayarak, “Bu gayrimeşru oldubitti teşebbüsünün asla kabul edilemeyeceğini” bildirdi.

İŞGAL KABUL EDİLEMEZ

Açıklamada, “İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, 17 Eylül’de gerçekleştirilecek genel seçimleri kazandığı takdirde Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi ile yasa dışı yerleşimleri ilhak edeceği yönündeki beyanları İsrail’in onlarca yıldır devam eden işgalinin ve hukuk tanımaz uygulamalarının yeni bir tezahürüdür. Bu gayrimeşru oldubitti teşebbüsü asla kabul edilemez” değerlendirmesi yer aldı.

KARDEŞ FİLİSTİN HALKININ YANINDAYIZ

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Tüm uluslararası toplumu İsrail’in uluslararası hukukun temel ilke ve normlarını pervasızca ayaklar altına alması karşısında sessiz kalmayıp, en güçlü şekilde tepki vermeye çağırıyoruz. Türkiye, kardeş Filistin halkının yanında durmaya ve Filistin Devleti’nin haklı bağımsızlık mücadelesini tüm gücüyle desteklemeye devam edecektir.”