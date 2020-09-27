İsrail'den Türkiye karşıtı yeni hamle: Lübnan ile deniz sınırlarıyla ilgili görüşme yapılacak

İsrail'in Türkiye karşıtı yeni bir hamle yaparak Lübnan ile deniz sınırlarıyla ilgili görüşme yapmaya hazırlandığı iddia edildi. İki ülke arasında uzun yıllardır devam eden deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü için, Türkiye ile bölge ülkeleri arasında doğal gaz keşif ve sondaj çalışmaları nedeniyle gerilim yaşanan bir dönemde adım atılması dikkat çekti.

Yeni Şafak'ın İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesine dayandırdığı haberinde, Beyrut ile Tel Aviv arasında deniz sınırlarıyla ilgili görüşmelerin yapılacağı belirtildi.

GÖRÜŞMELER EKİM AYI ORTASINDA BAŞLAYACAK

ABD arabulucuğunda yapılacak İsrail-Lübnan görüşmesine Birleşmiş Milletler'den de (BM) bir raportör gönderilecek. Gazete, İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz’in bir sözcüsünün, İsrail ve Lübnan’ın, deniz sınırlarına ilişkin müzakereleri Ekim ayı ortasında başlaması beklenen bir ön anlaşmaya vardıklarını doğruladığını aktardı.

DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE DETAYI

İki ülke arasında 10 yıldan uzun süredir devam eden anlaşmazlığın çözümü için Türkiye ile bölge ülkeleri arasında doğal gaz keşif ve sondaj çalışmaları nedeniyle gerilim yaşanan bir dönemde adım atılması ise dikkat çekiyor.