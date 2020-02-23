İsrail'den koronavirüs vetosu! Güney Kore uçağına vize çıkmadı

İsrail, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Güney Kore'nin başkenti Seul'den uçakla giden 200 kişinin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na girmesine izin vermedi.

SADECE 12 İSRAİLLİ ÜLKEYE ALINDI

The Jerusalem Post Gazetesi'nin internet sitesinde yer alan habere göre, İsrail yönetimi, Seul'den giden 200 yabancıyı ülkeye almazken, 12 İsrailliye izin verdi. Habere göre, 12 İsrailli ambulanslarla evlerine nakledildi.

Güney Kore Havayollarına ait olan uçağa yakıt ikmali yapıldığı ve sonrasında Seul'e dönmesi için talimat verildiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail Sağlık Bakanlığı önceki gün, ülkede ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıklamıştı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde ölü sayısı 3 bine dayanmıştı.