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  3. İsrail'den itiraf: İran'a karşı YPG'ye yardım ediyoruz

İsrail'den itiraf: İran'a karşı YPG'ye yardım ediyoruz

İsrail'den itiraf: İran'a karşı YPG'ye yardım ediyoruz

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely, ülkesinin Suriyeli Kürtlere yardım ettiğini açıkladı.

İsrail Parlamentosu’nda konuşan Hotovely, ülkesinin terör örgütü YPG’yi kastederek Suriyeli Kürtleri bölgede İran’ın etkisine karşı denge olarak gördüğünü ve Kürtlerin ABD ile diyaloğunu teşvik ettiğini söyledi. Yapılan yardımını içeriği konusunda ayrıntı vermeyen Hotovely, Batı yanlısı Suriyeli Kürtlerin ve bu bölgedeki azınlığın korunmasının İsrail’in çıkarına olduğunu belirterek, “Suriye’nin kuzeyinde Kürtlerin çökmesi, İsrail açısından tehlikeli bir senaryo oluşturur” dedi.


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