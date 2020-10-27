İsrail'den İslam karşıtı Fransa'ya destek

İsrail'den, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtlığı nedeniyle Fransız mallarına karşı başlatılan boykot çağrılarına tepki geldi.

AA'nın aktardığı habere göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fransız mallarına yönelik boykot çağrılarının İsrail ürünlerine karşı yapılan boykot çağrılarıyla benzerlik gösterdiğini öne sürdü.

Fransa'da Müslümanlara yönelik muamele ile İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Avrupa'da yaşayan Yahudilere karşı uygulanan ırkçılığın kıyaslanmasının, kabul edilemez olduğunu belirten Haiat, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, Fransa'daki İslamcı aşırılığa karşı mücadele ile İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Avrupa'da Yahudilere yönelik Nazi politikası ve ırkçılık arasında yapılan 'iğrenç' karşıtlaştırmayı reddediyor."

FRANSIZ MİLLETVEKİLİ BLİN, "SİYASAL İSLAM'A" KARŞI YAHUDİ-HIRİSTİYAN MEDENİYETİNİ SAVUNDU



Fransa'da merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisiden (LR) milletvekili Anne-Laure Blin, ülkede "siyasal İslam'a" karşı savaş açılması ve Yahudi-Hristiyan medeniyetinin savunulması gerektiğini söyledi.

Blin, Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, "siyasal İslam'ın" ülkesini hedef aldığını iddia etti.

Blin, Türkiye'nin Avrupa Birliğine (AB) üyeliğinin söz konusu olmaması gerektiğini savundu.

"Siyasal İslam'ın" kendilerine ve göçmenlere şantaj yaptığını ileri süren Blin, mecliste hazır bulunan Başbakan Jean Castex'e seslenerek, şunları dedi:

"Fransız değerlerini ve Yahudi-Hristiyan medeniyetini ne zaman savunacaksınız? Siyasal İslam'a karşı ne zaman savaş açacaksınız?"

MACRON MÜSLÜMANLARI HEDEF GÖSTERMİŞTİ



Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin son dönemde Müslümanları ve İslami kuruluşları hedef almasıyla ülkenin çeşitli şehirlerinde İslam karşıtı uygulamalara başlandı.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta, başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron, Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Macron'un bu açıklamaları Arap dünyasında tartışmalara ve protestolara yol açmıştı.

Ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar da arttı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) ile Barakacity dahil birçok dernek ve sivil toplum kuruluşu ile bir caminin kapatılacağını duyurmuştu.