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  3. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı devam ediyor

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı devam ediyor

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı devam ediyor

İsrail uçakları, Gazze'nin kuzeyinde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Hamas'a ait bir askeri karargahta bazı noktaları vurduğu ifade edildi. 

Saldırının, dün Gazze'den İsrail'e helyum gazıyla şişirilmiş balon atılmasına karşılık olarak gerçekleştirildiği kaydedildi. Saldırıda, can kaybı yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.

İsrail basınında dün, Gazze'den atılan balonların, sınırdaki İsrail tarlalarında yangın çıkmasına neden olduğu bilgisi yer almıştı.

(AA)

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