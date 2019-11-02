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  3. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı

İsrail’e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi’nde farklı bölgelere hava saldırısı düzenledi. Saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı.

 İsrail’e ait savaş uçakları gece saatlerinde Gazze’nin farklı bölgelerindeki sivil alanları, Filistin direnişine ait mevziler ve tarım arazilerini hedef aldı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail uçaklarının Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bir sivil alanı hedef alması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını açıkladı. Kudra, hayatını kaybeden kişinin kimliğini 27 yaşındaki Ahmed Muhamad el-Şihri olarak açıkladı. Yaralılar, Han Yunus kentindeki Nasir Hastanesi’ne kaldırıldı.

 Yerel kaynaklar, İsrail'in saldırıları nedeniyle çeşitli bölgelerde maddi hasarın meydana geldiğini aktardı. İsrail ordusu, dün akşam Gazze Şeridi'nden İsrail’in güneyine 10 roket atıldığını ve 7'sinin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

 

 

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