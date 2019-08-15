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İsrail'den ABD'li Müslüman vekillere ülkeye giriş yasağı

İsrail'den ABD'li Müslüman vekillere ülkeye giriş yasağı

İsrail, ABD'li Müslüman Temsilciler Meclisi vekilleri Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'a ülkeye giriş yasağı getirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'li Müslüman Temsilciler Meclisi vekilleri Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'ın ülkeye girişinin yasaklandığını belirtti. 

Çağrı Trump'tan geldi 

Öte yandan, gün içerisinde Twitter'dan yaptığı açıklamayla Tlaib ve Omar'ı "İsrail ve Yahudi düşmanı" olarak tanımlayan ABD Başkanı Donald Trump, bu vekillerin İsrail'e girişinin engellenmesi gerektiğini söyledi. 

Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Eğer İsrail, Vekil Omar ve Tlaib'in ülkeye girişini engellemezse büyük bir zayıflık göstermiş olur. Onlar, İsrail ve Yahudilerden nefret ediyor ve bu fikirlerini değiştirmek için yapılabilecek hiçbir şey yok. Minnesota ve Michigan, bu vekilleri tekrar Kongreye sokmakta çok zorlanacak. Reziller." 

Trump'ın bu açıklaması, ABD medyasında ve kamuoyunda yeni tartışmalara neden oldu. Yapılan eleştirilerde, ABD Başkanı'nın kendi ülke siyasetçilerinin başka bir ülkeye girişinin engellenmesini istemesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı. 

Vekil Tlaib ve Omar'ın 18 ve 22 Ağustos tarihleri arasında İsrail ve Filistin'i ziyaret edeceği, Kudüs'teki Filistinli Müslüman kanaat önderleri ile bir araya geleceği biliniyordu.

Tlaib ve Omar'ın söz konusu kararın ardından programlarına dair nasıl bir adım atacakları henüz bilinmiyor. 

(AA)

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