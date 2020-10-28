28 Ekim 2020 Çarşamba 00:58 | Son Güncelleme:
İsrail'de skandal! İslam eserlerini açık artırmaya çıkardılar
İngiltere'deki Sotheby's Müzayede Evi tarafından Kudüs'te yer alan İslam Eserleri Müzesi'nden 268 eserin açık artırmaya çıkarıldığı tespit edildi.
Pandemi vb. nedenlerle darboğaz yaşadığını açıklayan müzenin satışa çıkardığı eserler arasında 600 bin strelin değerinde 15. yüzyıla ait işlemeli Osmanlı miğferi de bulunuyor. Olayın ortaya çıkması büyük tepki çekti. Tel Aviv Üniversitesi Sanat Galerisi Müdürü Sefy Hendler, “Bunlar son derece nadir eserlerdir. İsrail tarihindeki en büyük kültürel skandallardan biri” dedi.