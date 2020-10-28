İsrail'de skandal! İslam eserlerini açık artırmaya çıkardılar

Pandemi vb. nedenlerle darboğaz yaşadığını açıklayan müzenin satışa çıkardığı eserler arasında 600 bin strelin değerinde 15. yüzyıla ait işlemeli Osmanlı miğferi de bulunuyor. Olayın ortaya çıkması büyük tepki çekti. Tel Aviv Üniversitesi Sanat Galerisi Müdürü Sefy Hendler, “Bunlar son derece nadir eserlerdir. İsrail tarihindeki en büyük kültürel skandallardan biri” dedi.