İsrail'de sandıktan yine kaos çıktı 

İsrail halkı nisan ayında yapılan seçimlerden sonra koalisyon kurulamayınca 5 ay sonra bir kez daha sandık başına gitti. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun liderlik ettiği Likud ve en büyük rakibi eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz’ın liderlik ettiği Mavi ve Beyaz İttifakı, 32’şer sandalye kazanırken, iki parti de doğal ortaklarıyla birlikte çoğunluğu elde etmek için gereken 61 sandalye sayısına ulaşamadı. Sonuçlar 9 sandalyeli İsrail Evimiz partisinin koalisyon hükümeti için kilit önemde olduğunu gösterirken, parti lideri Lieberman Mavi ve Beyaz ile Likud arasında bir koalisyon kurulması gerektiğini söyledi. Likud ile koalisyona yanaşmayan ve 13 sandalye kazanarak büyük bir zafere imza atan İsrailli Arapların dışardan desteğini alan Mavi ve Beyaz, Lieberman’ı ikna edebilirse İsrail’de 10 yıllık Netanyahu dönemi sona erebilir. Cumhurbaşkanı Rivlin’in hükümeti kurmak için kime görev vereceği sonucu belirleyecek. İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi blokuysa meclise 12 milletvekili gönderdi.

HAARETZ: O ARTIK BİTTİ

Gantz ise Likud ile masaya oturmayı reddediyor ve gerekçe olarak da Netanyahu hakkındaki yolsuzluk suçlamalarını öne sürüyor. Seçimlerden önce Batı Şeria’daki Filistin topraklarını ilhak etme sözü veren Netanyahu ise yenilgiyi kabullenmeyi reddetti. İsrail merkezi Haretz gazetesinde ise, Netanyahu’nun büyük bir hezimete uğradığı, partisine eskisi gibi liderlik edemeyeceği ifade edildi.

SOSYAL TEHDİT KAMPANYASI

Netanyahu son haftalarda Facebook sayfasında “Araplar -kadın, çocuk, erkek- hepimizi yok etmek istiyor” yazılı metinler yayımlamış, sandıkların kurulduğu gün ise seçmenlerin cep telefonlarına mesaj göndererek onları “Arap topluluklarından ve solun kalelerinden çok geniş katılım olacağı” yönünde uyarıp korkutmak istemişti.

SKANDAL ‘TÜRKİYE’ PAYLAŞIMI SÖKMEDİ

Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu, Twitter’da Yahudileri korkutmak amacıyla İsrailli Arapların seçime yoğun ilgi gösterdiğini yazan paylaşımı retweet edince, sosyal medyada alay konusu oldu. Aslında fotoğraf İsrail’den değil, İstanbul’daki seçimlerden bir kareye aitti. Yair, Kurban Bayramı’nda da nefret paylaşımlarında bulunmuştu.