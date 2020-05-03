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  3. İsrail'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 229'a yükseldi

İsrail'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 229'a yükseldi

İsrail'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 229'a yükseldi

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 229'a, vaka sayısı 16 bin 185'e yükseldi.

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 229'a, vaka sayısı 16 bin 185'e yükseldi.

AA'nın aktardığı habere göre, Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 4 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Böylece ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybının 229'a ulaştığı kaydedilen açıklamada, 84 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 16 bin 185'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 105'inin durumunun ağır olduğu, 9 bin 593 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.


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