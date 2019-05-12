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  3. İsrail zulmü! Mescid-i Aksa'da namaz kılanları zorla çıkarttılar

İsrail zulmü! Mescid-i Aksa'da namaz kılanları zorla çıkarttılar

İsrail zulmü! Mescid-i Aksa'da namaz kılanları zorla çıkarttılar

İsrail askerleri Mescidi Aksa'ya baskın düzenleyerek namaz kılanları zorla çıkarttı.

İsrail askerleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail askerlerinin Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyan Mescid-i Aksa’nın avlusunu kuşatarak, namaz kılan Müslumanları zorla çıkarttı. Mescidi Aksa'nın boşaltmasına tepki gösteren namaz kılanları ile askerler arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri ibadet edenlere gaz ve ses bombaları atarak, birçok kişiyi darp etti. Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin Mescidi Aksa'deki ibadet edenlere müdahalesinde 12 kişinin yaralandığı aktardı. 

İHA

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