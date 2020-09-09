İsrail-Yunanistan-GKRY'nden kışkırtıcı adım! Türkiye'ye karşı askeri anlaşma

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Konstantinos Floros ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail askeri heyet başkanlarının katılımıyla Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail arasında 2021 için üçlü askeri işbirliği programı imzalandı. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, Güney Kıbrıs Rum Kesimi-İsrail heyetleri arasında Milli Savunma Bakanlığı’nda bir toplantı gerçekleştirildi. Duyuruda anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte, üç ülkenin orduları arasındaki askeri işbirliği ortak tatbikatlar ve operasyonel faaliyetlerin daha da artırılacağı ifade edildi.

LİBYA’DAKİ ATEŞKESE TÜRK-RUS GARANTİSİ



Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ve Ankara’nın Libya’da güvenilir ateşkesin sağlanmasına yardımcı olmaya devam edeceğini belirtti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ve Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar arasındaki görüşmede çözüm sürecini kolaylaştırmaya yönelik çabalarda mutabık kalındığı açıklandı.