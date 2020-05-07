İsrail Yüksek Mahkemesinden Netanyahu-Gantz koalisyonuna yeşil ışık

Yüksek Mahkeme, hakkında yolsuzluk davası açılması nedeniyle Netanyahu'nun başbakan olamayacağı ve Netanyahu ile Gantz'ın koalisyon anlaşmasının "yasalara aykırı" olduğu gerekçesiyle yapılan iki ayrı itiraza yönelik kararını açıkladı.

Mahkeme, her iki itirazı da reddederek Netanyahu'nun başbakanlığında koalisyon hükümeti kurulmasına yeşil ışık yaktı.

(AA)