İsrail Yüksek Mahkemesinden Netanyahu-Gantz koalisyonuna yeşil ışık
İsrail Yüksek Mahkemesi, Binyamin Netanyahu'nun başbakanlığına ve Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın yaptığı koalisyon anlaşmasına yönelik itirazları reddetti.
Yüksek Mahkeme, hakkında yolsuzluk davası açılması nedeniyle Netanyahu'nun başbakan olamayacağı ve Netanyahu ile Gantz'ın koalisyon anlaşmasının "yasalara aykırı" olduğu gerekçesiyle yapılan iki ayrı itiraza yönelik kararını açıkladı.
Mahkeme, her iki itirazı da reddederek Netanyahu'nun başbakanlığında koalisyon hükümeti kurulmasına yeşil ışık yaktı.
(AA)