İsrail, serbest bırakılan Filistinliyi cezaevi kapısında tekrar gözaltına aldı

İsrail makamları, bugün 19 yıllık mahkumiyet süreci sona eren Filistinli Malik Bukeyrat’ı serbest bırakılışından hemen sonra yeniden gözaltına aldı.

AA'da yer alan habere göre, Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Sarahne AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail’in güneyindeki Necef (Negev) Çölü bölgesinde yer alan Negev Hapishanesinde 19 yıllık mahkumiyeti sona eren 41 yaşındaki Bukeyrat’ın serbest bırakıldığını belirtti.

Sarahne, Bukyerat’ın henüz serbest bırakıldığı anda cezaevi kapısından yeniden gözaltına alındığını ifade etti.

Bukeyrat’ın 19 yıl cezaevinde kaldığını vurgulayan Sarahne, Filistinli mahkumun Batı Kudüs’teki Russian Compound (El-Meskubiyye) gözaltı merkezine getirildiğini ve herhangi bir gerekçe gösterilmediğini kaydetti.

Sarhane, Bukeyrat'ın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan aile evine de bu sabah İsrail güçlerince baskın düzenlendiğini aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Beytullahim kentinde askeri bir kontrol noktası sırasında 2001 yılında gözaltına alınan Bukeyrat, İsrail hedeflerine saldırı düzenlediği iddiasıyla tutuklanmıştı.