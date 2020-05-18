İsrail savaş suçlarına Washington kalkanı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, UCM Başsavcısı Fatou Bensouda’nın nisan sonunda İsrail’in işgal ettiği Filistin toprakları üzerinde savaş suçu işlediğine dair inceleme girişimini kınadı. Pompeo, Bensouda’nın, Doğu Kudüs, Gazze ve Batı Şeria’da mahkemenin yargı yetkisini kullanabileceği ve Filistin’in bu topraklar üzerindeki mahkemeye taraf “devlet” olduğunu belirten başvurusunun kabul edilemez olduğunu savundu.

‘UCM SİYASİLEŞTİ’



Filistin’in kendileri nezdinde bağımsız bir devlet olmadığını ifade eden Pompeo, “UCM’nin bu adımı yasadışıdır ve bu adımla UCM siyasi bir kurum olduğunu bir kez daha ispatlamıştır” dedi.