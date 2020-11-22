İsrail ordusu savaş uçakları Gazze Şeridi'ni bombaladı

İsrail ordusu, Gazze'den İsrail topraklarına doğru bir roket fırlatılmasına karşılık Hamas'a ait noktaları vurduğunu açıkladı



AA'da yer alan haberde İsrail ordusu, Hamas'ın askeri gücünü büyüttüğü çalışmaların yapıldığı, aralarında yer altındaki altyapının yanı sıra roket gibi savaş araç gereçlerinin üretildiği ve Hamas'ın deniz gücüne ait bir eğitim kompleksinin hedef alındığını belirtti.

Açıklamada ayrıca hava saldırısının, gece Gazze'den İsrail topraklarına doğru bir roket fırlatılmasına karşılık olduğu vurgulandı.

İsrail'in hava saldırısının sonuçlarına dair Gazze'deki makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.