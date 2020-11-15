İsrail ordusu, Gazze'nin doğusunu vurdu

İsrail ordusu, Gazze'den atılan roketlere karşılık Hamas'a ait bazı noktaları vurduğunu açıkladı.

AA'da yer alan haberde İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze'den gece atılan roketlere karşılık orduya ait helikopterler ve tanklarla Hamas'a ait bazı mevkiler bombalanmıştır" ifadesi kullanıldı.

Alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş helikopterleri güneydeki Rafah kentini, tanklar da doğudaki bazı bölgelerin yanı sıra batıdaki Beyt Lahye beldesini bombaladı.

Bombardımandan dolayı can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.