İsrail ordusu Gazze'de AA'nın ofisinin de bulunduğu binayı vurdu

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenledi.

Anadolu Ajansı çalışanlarının durumunun iyi olduğu bildirilirken, saldırıda herhangi bir can kaybı olup olmadığına dair henüz kesin bilgiye ise ulaşılamadı.

İsrail ordusu, Gazze'den atılan roketleri gerekçe göstererek bugün öğleden sonra bölgeye hava saldırıları başlatmıştı.

Saldırılarda 1'i bebek, 1'i hamile olmak üzere 3 Filistinli şehit olmuş, en az 12 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusu, önceki yıllarda da bir çok basın kuruluşuna ait binayı hedef almıştı.

"AA ofisinin hedef alınması tanıkların uzaklaştırılması girişimdir"

Filistin Hükümeti'nden konuyla ilgili, "AA ofisinin hedef alınması, tanıkların uzaklaştırılması girişimidir ve İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamlarına hazırlıktır." açıklaması yapıldı.

"AA'nın hedef alınması İsrail'in saldırganlığının yeni göstergesi"

Bakan Çavuşoğlu, "Anadolu Ajansı binasının hedef alınması İsrail saldırganlığının yeni göstergesi. İsrail'in uyguladığı şiddet insanlığa karşı suçtur." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuyla ilgili değerlendirmesinde "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde AA ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını en sert şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde AA ofisinin de bulunduğu binayı vurması dolayısıyla geçmiş olsun dileğinde bulundu

Bakan Mustafa Varank, İsrail ordusunun AA ofisinin de bulunduğu binayı vurması dolayısıyla AA Genel Müdürü Kazancı’ya geçmiş olsun dileğinde bulundu

(AA)