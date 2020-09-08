İsrail, Mescid-i Aksa'ya hoparlör yerleştirdi

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamada, İsrail polislerinin, perşembe günü hoparlör takmak için Mescid-i Aksa’nın El-Esbat (Aslanlı) Kapısı tarafındaki minarenin açılmasını istediği ancak Vakıflar İdaresi’nin bunu reddettiği belirtildi.

GERGİN BİR HAVA VAR



İsrail polislerinin dün de minarenin kapısını açmaya çalıştığı ancak Aksa muhafızlarının izin vermediği kaydedilen açıklamada, bunun üzerinde bölgedeki diğer İsrail polisleriyle Mescid-i Aksa’nın avlusuna baskın düzenledikleri aktarıldı. Gergin bir hava olduğuna dikkati çeken Vakıflar İdaresi, 54 fanatik Yahudi’nin de El-Meğaribe Kapısı’ndan Harem-i Şerif’e girdiğini bildirdi.