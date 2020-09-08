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  3. İsrail, Mescid-i Aksa'ya hoparlör yerleştirdi
08 Eylül 2020 Salı 01:41 | Son Güncelleme:

İsrail, Mescid-i Aksa'ya hoparlör yerleştirdi

İsrail, Mescid-i Aksa'ya hoparlör yerleştirdi

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek bir duvarına hoparlör yerleştirdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamada, İsrail polislerinin, perşembe günü hoparlör takmak için Mescid-i Aksa’nın El-Esbat (Aslanlı) Kapısı tarafındaki minarenin açılmasını istediği ancak Vakıflar İdaresi’nin bunu reddettiği belirtildi.

GERGİN BİR HAVA VAR

İsrail polislerinin dün de minarenin kapısını açmaya çalıştığı ancak Aksa muhafızlarının izin vermediği kaydedilen açıklamada, bunun üzerinde bölgedeki diğer İsrail polisleriyle Mescid-i Aksa’nın avlusuna baskın düzenledikleri aktarıldı. Gergin bir hava olduğuna dikkati çeken Vakıflar İdaresi, 54 fanatik Yahudi’nin de El-Meğaribe Kapısı’ndan Harem-i Şerif’e girdiğini bildirdi. 

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