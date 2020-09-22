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  • İsrail medyasından şaşırtan Bahreyn iddiası: İsrail 10 yıl önce ofis açtı
22 Eylül 2020 Salı 15:52 | Son Güncelleme:

İsrail medyasından şaşırtan Bahreyn iddiası: İsrail 10 yıl önce ofis açtı

İsrail medyasından şaşırtan Bahreyn iddiası: İsrail 10 yıl önce ofis açtı
AA

İsrail medyası, İsrail'in Körfez ülkesi Bahreyn'de 10 yıl önce bir ofis açtığını iddia etti.

İsrail medyası, İsrail'in Bahreyn'de 10 yıl önce ofis açtığını bildirdi.

AA'nın İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'ndan (KAN) aktardığı haberde, İsrail'in Bahreyn'de bölgedeki siyasi ve ekonomik adımlarını güçlendirmek amacıyla 10 yıl önce bu adımı attığı bildirildi.

İsrail hükümetinden ise konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, Beyaz Saray'da Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile Filistin'e karşı ihanet anlaşması imzalatmıştı.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p><a href='#0' >tuna.tunca

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