İsrail medyasından şaşırtan Bahreyn iddiası: İsrail 10 yıl önce ofis açtı

İsrail medyası, İsrail'in Bahreyn'de 10 yıl önce ofis açtığını bildirdi.

AA'nın İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'ndan (KAN) aktardığı haberde, İsrail'in Bahreyn'de bölgedeki siyasi ve ekonomik adımlarını güçlendirmek amacıyla 10 yıl önce bu adımı attığı bildirildi.

İsrail hükümetinden ise konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, Beyaz Saray'da Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile Filistin'e karşı ihanet anlaşması imzalatmıştı.