İsrail medyası yazdı... İsrail ile BAE arasında istihbarat ittifakı

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, casus uçaklar başta olmak üzere modern istihbarat araçları sunmak üzere İsrail ile BAE arasında dev bir iş birliği anlaşması imzalandı.

Söz konusu anlaşmanın İsrailli iş adamı Matanya (Mati) Kochavi aracılığıyla yapıldığı kaydedilen haberde, Tel Aviv yönetiminin konuya ilişkin herhangi bir açıklaması olmadığı aktarıldı.

İsrail ve BAE yönetimleri arasında aleni diplomatik ilişkiler bulunmamasına rağmen "güvenlik alanında bir iş birliği olduğuna" ilişkin ABD medyasında çıkan haberlere işaret eden gazete, İran'ın ortak düşman olduğu, dolayısıyla iki ülkenin de ortak menfaatlerin göz önüne alındığı, ticari ve askeri anlaşmalar yapabilirliğini vurguladı.

Yapılan anlaşmanın bir kısmı için ödemenin peşin olarak yapıldığı ve maliyetin yaklaşık 3 milyar dolara ulaştığı dile getirilen haberde, anlaşmanın yakın zaman içinde gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Haberde ayrıca anlaşma çerçevesinde BAE'nin yaklaşık bir yıl önce İsrail'den bir casus uçak teslim aldığı ve BAE ordusuna teslim edilmek üzere sortilere başladığı, bir diğer casus uçağın ise şu anda İngiltere'de geliştirildiği ve Londra'nın doğu taraflarında test uçuşları yaptığı ifade edilerek, bu uçakların BAE ordusunun askeri kabiliyetini arttıracağı belirtildi.

Filistin davasının eskiden İsrail ile Körfez Arap ülkeleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinde büyük bir engel oluşturduğu hatırlatılan haberde, Filistin'in artık Körfez ülkelerinin öncelikleri arasında yer almadığı dile getirildi.

Haberde son olarak anlaşmanın aktörü olduğu belirtilen Mati Kochavi'nin söz konusu durumla ilgili yorum yapmaktan kaçındığı aktarıldı.

Wall Street Journal gazetesi de İsrail ve BAE'nin, tehdit olarak gördükleri İran konusunda ABD aracılığıyla gizli toplantılar yaptığını öne sürmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Birleşmiş Milletlerin (BM) düzenlediği bir konferansa katılmak için 1 Temmuz'da ülkesiyle diplomatik ilişkileri bulunmayan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitmişti.

Daha önce de bazı İsrailli bakanlar BAE'yi ziyaret etmişti.

İsrail ile Körfez ülkeleri arasındaki yakınlaşma

Son yıllarda başta BAE olmak üzere Körfez ülkelerinin İsrail ile yakınlaşması dikkati çekiyor.

İlk önce İsrail Milli Takımı'nın Katar'ın başkenti Doha'da geçen yıl 25 Ekim - 3 Kasım'da düzenlenen Dünya Jimnastik Şampiyonası'na katılması gündeme gelmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 26 Ekim 2018'de ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan bir diğer Körfez ülkesi Umman'a resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

BAE yönetimi de Uluslararası Judo Federasyonu tarafından Ekim 2018'de Abu Dabi'de düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'na İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasına izin vermişti.

İsrailli bir judocunun final maçını kazanması sebebiyle 28 Ekim'de İsrail ulusal marşı, diplomatik ilişkilere sahip olmadığı Körfez ülkelerinden BAE'nin başkenti Abu Dabi'de ilk kez çalınmıştı.

Turnuvayı izlemek için milli takımla Abu Dabi'ye gelen İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, madalya töreninde ülkesinin ulusal marşının çalınması üzerine duygusal anlar yaşayarak gözyaşı dökmüştü.

İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara da 30 Ekim 2018'de BAE'nin Dubai kentinde düzenlenen telekomünikasyon konferansına katılarak bir konuşma yapmıştı.

Katz, İsrail Ulaştırma Bakanlığı görevini yürüttüğü sırada 7 Kasım 2018'de Umman'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Konferansı'nda İsrail, Ürdün ve Körfez ülkelerini birbirine bağlayacak "Barış Demir Yolu Projesi"ni tanıtmıştı.

(AA)