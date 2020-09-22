İsrail istediğini aldı... ABD'den BAE'ye hileli F-35 satışı

Trump yönetimi, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki F-35 satışına ilişkin İsrail'i rahatsız etmeyecek formülü buldu.

Aksam.com.tr'nin İngiliz haber ajansı Reuters'tan aktardığı habere göre, ABD ve BAE, 2 Aralık'ta F-35 hayalet savaş uçaklarıyla ilgili anlaşmayı gerçekleştirecek.

Habere göre, İsrail ve ABD arasında, Ortadoğu ülkelerine yapılacak silah satışlarına ilişkin, İsrail'in "niteliksel askeri üstünlüğünü" bozmaması ve İsrail'e sağlanan ABD silahlarının komşularına satılanlara göre "yetenek bakımından üstün" olduğunu garantileyen bir anlaşma bulunuyor.

Bu anlaşma kapsamında BAE'ye satılacak F-35 savaş uçaklarının İsrail için bir tehdit oluşturmaması sağlanacak.

Reuters'ın F-35 üreticisi Lockheed Martin kaynaklarına dayandırdığı haberde, F-35 jetlerinin değiştirilmesi ve İsrail'in radar sistemleri için daha görünür hale gelmesi şeklinde iki yöntemin masada olduğu belirtildi.

Washington'daki BAE büyükelçiliği ve Beyaz Saray yetkilileri konuya ilişkin soruya yanıt vermezken, bir Pentagon Sözcüsü ABD'nin savunma satışlarını Kongre'ye resmi olarak bildirilene kadar onaylamadığı ve yorumlamadığı değerlendirmesinde bulundu.

HAYALET UÇAK F-35

İsrail'in F-35 uçakları için herhangi bir anlaşma yapılmaması konusundaki ısrarının nedeninin Ortadoğu'daki askeri üstünlüğünü korumak olduğu belirtiliyor. İsrail, uzak mesafeden saldırı düzenleme yeteneklerine sahip olması ve düşük radar görünürlüğü sebebiyle "hayalet" olarak adlandırılan F-35 savaş uçağına sahip olan Orta Doğu'daki tek ülke.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda sık sık İsrail'in F-35 savaş uçaklarına sahip olmasını övdüğü görülüyor.

"Hayalet" uçağın ilk kez Aralık 2016'da İsrail hava sahasına girmesiyle İsrail, ABD dışında F-35'e sahip ilk ülke oldu.

İsrail, o tarihten bu yana ABD'li Lockheed Martin şirketi ile yapılan ortaklık anlaşması kapsamında sahip olacağı 50 uçaktan 27'sini teslim aldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) göre, her bir uçağın maliyeti yaklaşık 140 milyon dolar ancak İsrail ABD'den yılda 3 milyar dolardan fazla askeri destek alıyor.

NE OLMUŞTU?



BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasından sonra İsrail medyası ABD'nin F-35'leri Abu Dabi'ye satma konusunu masaya yatırdığını duyurmuştu.

Ancak İsrail, BAE ile yaptığı anlaşmaya rağmen hemen harekete geçerek, anlaşmanın ABD'nin BAE'ye her türlü silah satışını içerdiğini yalanladı.

Yapılan açıklamada, Netanyahu'nun bu konudaki tutumunu defalarca ABD yönetimine ilettiği ve tutumunda bir değişiklik olmadığı aktarıldı.