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  3. İsrail işgaline Tel Aviv'de dev protesto
08 Haziran 2020 Pazartesi 03:23 | Son Güncelleme:

İsrail işgaline Tel Aviv'de dev protesto

İsrail işgaline Tel Aviv'de dev protesto

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Rabin Meydanı'nda bir araya gelen halk Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni ilhak planını protesto etti.

İsraillilerin, protesto sırasında Filistin bayrakları taşıdığı görüldü. Protestocular, Netanyahu aleyhine sloganlar atarak, İsrail yönetiminin uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladılar. Protestocular, “Filistinlilerin hayatı önemlidir”, “İlhak etme planına hayır”, “ İşgale hayır, barış ve demokrasiye evet” ve “Şimdi Barış” ifadelerini kullandı. Netanyahu, geçen ay Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri ile Ürdün Vadisi’nin 1 Temmuz tarihinden itibaren İsrail tarafından ilhak edileceğini duyurmuştu.

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