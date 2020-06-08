İsrail işgaline Tel Aviv'de dev protesto

İsraillilerin, protesto sırasında Filistin bayrakları taşıdığı görüldü. Protestocular, Netanyahu aleyhine sloganlar atarak, İsrail yönetiminin uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladılar. Protestocular, “Filistinlilerin hayatı önemlidir”, “İlhak etme planına hayır”, “ İşgale hayır, barış ve demokrasiye evet” ve “Şimdi Barış” ifadelerini kullandı. Netanyahu, geçen ay Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri ile Ürdün Vadisi’nin 1 Temmuz tarihinden itibaren İsrail tarafından ilhak edileceğini duyurmuştu.