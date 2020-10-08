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  • İsrail ile Ürdün anlaştı: Birbirlerinin hava sahalarını kullanacaklar
08 Ekim 2020 Perşembe 17:26 | Son Güncelleme:

İsrail ile Ürdün anlaştı: Birbirlerinin hava sahalarını kullanacaklar

İsrail ile Ürdün anlaştı: Birbirlerinin hava sahalarını kullanacaklar
AA

İsrail ile Ürdün arasında imzalanan havacılık anlaşmasıyla iki ülke hava sahalarını birbirlerinin kullanmasına izin verdi.

İsrail ile Ürdün arasında imzalanan havacılık anlaşmasıyla iki ülke hava sahalarını birbirlerinin kullanmasına izin verdi.

AA'da yer alan habere göre, İsrail Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv ile Amman'ın bugün yeni bir havacılık anlaşması imzaladığı belirtildi.

Yarından itibaren yürürlüğe gireceği ifade edilen anlaşmayla iki ülkenin karşılıklı olarak hava sahalarını birbirlerinin kullanımına açtığı ifade edildi.

İsrail ile Ürdün'ün 1994'te barış anlaşması imzalamasının ardından iki ülke arasında direk uçuşlar başlamıştı. Ancak her iki ülke, üçüncü bir ülkeye yapılacak uçuşlarda diğerinin hava sahasını kullanamıyordu.

Bu anlaşmayla İsrail uçakları, ilişkileri normalleştirdiği Birleşik Arap Emirlikleri-Bahreyn'in yanı sıra Güney ve Doğu Asya ülkelerine yapılacak uçuşlarda Ürdün hava sahasını kullanabilecek.

Suudi Arabistan, geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varan İsrail'in uçaklarının hava sahasını kullanmasına izin verdiğini duyurmuştu.

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