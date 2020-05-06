İsrail ile Facebook'tan skandal iş birliği: Birlikte savaşıyorlar

Facebook, İsrail makamlarının şikayeti üzerine Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler tarafından açılan bazı hesaplara hiçbir uyarı yapmaksızın erişim engeli getiriyor.

Filistinli gazeteci ve aktivistlere ait pek çok hesabı kapatan Facebook, Filistin'i savunan paylaşımlar yapılmasını engelliyor.

Facebook ile 2016 yılında anlaşma yapan İsrail Adalet Bakanlığı, 2017 yılındaki şikayetlerinin yaklaşık yüzde 85'inin olumlu sonuçlandığını duyurdu.

Uluslararası İnsan Hakları Politikaları Kurumu IMPACT, geçen yıl yayımladığı raporda, İsrail'i "Facebook ile ikili ilişkilerini kullanarak internet üzerinden Filistinlilerle savaşmak" ile suçladı.

- Hesaplar tekrar tekrar kapatılıyor

Ayn Medya Direktörü Cihad Barut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kişisel hesabının ve kurumun sayfasının Facebook tarafından defalarca kapatıldığını belirtti.

Facebook'un geçen hafta kişisel hesabını herhangi bir uyarı yapmaksızın kapattığını söyleyen Barut, "Site yönetimi hesabı kurtarma talebime olumlu yanıt vermedi ve hesabım tamamen kapatıldı." dedi.

Barut direktörü olduğu kurumun Facebook sayfasının da en son geçen ay olmak üzere 7'nci kez kapatıldığını vurguladı.

Kişisel hesabında veya Ayn Medya kurumunun sayfasında Filistin direnişine ilişkin tek bir paylaşım yapılmadığını ve Facebook'un kullanım şartlarının ihlal edilmediğini ifade eden Barut, şunları kaydetti:

"Bu olanlar, Facebook'un İsrail'le iş birliği içinde yürüttüğü bir savaş. Filistin'e ait içerikler engellenerek ve Filistinliler susturularak buradan dışarıya etkili bir mesajın çıkmasını önlemek istiyorlar"

(AA)

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