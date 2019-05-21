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  3. İsrail hapishanesinde açlık grevindeki 2 Filistinli'nin sağlık durumu kötü

İsrail hapishanesinde açlık grevindeki 2 Filistinli'nin sağlık durumu kötü

İsrail hapishanesinde açlık grevindeki 2 Filistinli'nin sağlık durumu kötü

İsrail hapishanesindeki idari tutukluluk sistemini protesto için 50 gündür açlık grevi yapan Filistinli iki tutuklunun sağlık durumu kötüleşiyor.

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in idari tutukluluk sistemine tepki için 50 gün önce açlık grevine başlayan Ude el-Hurub ile Hasan el-Uyuy'un sağlık durumlarının ciddileştiğini belirtti. Cemiyet, İsrail makamlarının, grevdeki Filistinlilerin iradesini kırmak için açlık grevindeki tutuklulara eziyet ettiğini ve idari tutukluluk sürecinin sona ermesi taleplerini kasıtlı olarak ertelediğini vurguladı.
 
El Halil kentinden Ude el-Hurub (32) aralık, Hasan el-Uyuy (35) ise ocak ayından bu yana idari tutuklu olarak İsrail hapishanesinde tutuluyor. İsrail'in "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamaya göre, istihbarata dayalı olarak Filistinliler 1 ila 6 ay alıkonabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.
 
(AA)
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