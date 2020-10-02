İsrail gündemini sarsan haber: "Netanyahu'ya güvnemiyorum" dedi ve istifa etti

İsrail'de tepkilere neden olan tasarı sonrası Turizm Bakanı Asaf Zamir istifa etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kişisel çıkarlarını her şeyin önüne koymakla suçlayan Zamir, "Güvenmediğim birinin (Netanyahu) yönetimindeki bir hükümette daha fazla yer alamazdım." dedi.

AA'da yer alan habere göre, Zamir, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında Mavi-Beyaz İttifakı'nın lideri Benny Gantz'a istifasını sunduğunu aktardı.

Asaf Zamir, Netanyahu karşıtı gösterilere kısıtlama getirilmesini öngören yasa tasarısına tepki göstermiş ve "ret" oyu vermişti.