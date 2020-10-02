  • $7,7685
  • 9,1052
  • 476.19
  • 1146.65
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • İsrail gündemini sarsan haber: "Netanyahu'ya güvnemiyorum" dedi ve istifa etti
02 Ekim 2020 Cuma 17:04 | Son Güncelleme:

İsrail gündemini sarsan haber: "Netanyahu'ya güvnemiyorum" dedi ve istifa etti

İsrail gündemini sarsan haber: "Netanyahu'ya güvnemiyorum" dedi ve istifa etti
AA

İsrail Turizm Bakanı Zamir, kişisel çıkarlarını her şeyin önüne koymakla suçladığı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya güvenmediğini söyleyerek istifa etti.

İsrail'de tepkilere neden olan tasarı sonrası Turizm Bakanı Asaf Zamir istifa etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kişisel çıkarlarını her şeyin önüne koymakla suçlayan Zamir, "Güvenmediğim birinin (Netanyahu) yönetimindeki bir hükümette daha fazla yer alamazdım." dedi.

AA'da yer alan habere göre, Zamir, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında Mavi-Beyaz İttifakı'nın lideri Benny Gantz'a istifasını sunduğunu aktardı.

Asaf Zamir, Netanyahu karşıtı gösterilere kısıtlama getirilmesini öngören yasa tasarısına tepki göstermiş ve "ret" oyu vermişti.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

Trump Koronavirüs'e yakalandı... ABD krizde mi?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Şahinkaya Kanyonu'na ilgi korona döneminde ilgi arttı

Mersin'de şair ve gök bilimci Aratos'un anıt mezarının ana hatları ortaya çıkarıldı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.