İsrail güçlerinin kurşunuyla yaralanan Filistinli şehit oldu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Beyt Hanun beldesinin kuzeyinde sınıra yakın bölgede İsrail askerleri tarafından yaralanan Muhammed Ahmed el-Edhem'in (28) şehit olduğu belirtildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise Filistinli Edhem'in kendilerine mensup olduğunu duyurdu.

(AA)