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  3. İsrail güçleri Kudüs'te 2 Filistinli çocuğu yaraladı

İsrail güçleri Kudüs'te 2 Filistinli çocuğu yaraladı

İsrail güçleri Kudüs'te 2 Filistinli çocuğu yaraladı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Kudüs'ün doğusundaki Ebu Dis beldesinde açtığı ateş sonucu 2 Filistinli çocuk yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Ebu Dis beldesinde çıkan olaylarda İsrail güçlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanması sonucu 14 ve 15 yaşlarındaki iki çocuk vücutlarının farklı yerlerinden yaralandı, onlarca Filistinli de atılan gazdan etkilendi.

Doğu Kudüs'ün Şuafat ve İseviyye mahalleleri ile Şuafat Mülteci Kampı'nda dün yaşanan olaylarda da çok sayıda Filistinli yaralanmış, birçoğu da gözaltına alınmıştı. İsrail polisinin, 27 Haziran'da Doğu Kudüs'ün İseviyye Mahallesi'nde düzenlediği baskında, Filistinli bir genci şehit etmesinden bu yana kentteki gerginlik sürüyor.

(AA)

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