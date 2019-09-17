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İsrail güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te biri çocuk 4 Filistinliyi yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yahudi yerleşimcilerin İsrail askerlerinin korumasında Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Mezraa el-Garbiyye beldesine düzenlediği baskına Filistinliler tepki gösterdi. 

Baskına tepki gösteren Filistinlilere gerçek mermiyle karşılık veren İsrail askerleri, biri çocuk 3 Filistinliyi yaraladı.

Yaralananlar Ramallah yakınlarındaki El-İstişari Arap Hastanesi'ne kaldırıldı. Tahrip uçlu mermiyle vurulan çocuğun durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Kudüs'ün Ebu Dis bölgesinde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çıkan çatışmada bir Filistinli gerçek mermiyle yaralanarak, Ramallah Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayrıca İsrail askerleri Batı Şeria'nın Tubas kentine bağlı Dinamometre bölgesine basın düzenledi.

Baskına taş atarak tepki gösteren Filistinlilere İsrail askerleri, göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. Olaylarda gazdan etkilenen 6 Filistinliden biri Tubas Türk Hastanesi'ne kaldırıldı. 

AA

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