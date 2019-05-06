Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9988
  • 6,7169
  • 247.335
  • 92.517
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İsrail güçleri Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldı.

  İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 14 Filistinli gözaltına alındı.

 Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor. Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor. İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor. 

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Efehan'a kavuştular
Itır Esen'e canlı yayında şok
Düğün tarihi belli oldu... Herkes o soruyu aklına getirdi
Yanlışlıkla Serenay'ın fotoğrafını beğenince...
Bade İşçil'den zehir gibi açıklama!
Hıdırellez nedir? Hıdırellez’in anlamı ne? Hıdrellez’de neler yapılıyor? Hıdrellez nedir? Hıdrell

Hıdırellez Nedir? Hıdırellez’in Anlamı Ne? Hıdrellez’de Neler Yapılıyor?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

ABD'den İran'a uçak gemisi ile gözdağı

Vatan nöbetinde bin 100 rakımlı tepede ilk sahur